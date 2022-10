Hańbicie państwo instytucję i hańbicie mieszkańców. Gorzkie słowa na spotkaniu w sprawie toruńskiego Wrzosowiska

- Tematem dzisiejszej dyskusji są tereny, na których doszło do uwzględnienia części państwa uwag. Pozostałe tereny pozostają bez zmian - wyjaśniła Anna Stasiak. - Są to tereny lasu, tereny usługowe przy Szosie Chełmińskiej i inne tereny objęte planem, w tym otaczające szkołę salezjanów. Na tym terenie państwa uwagi nie zostały uwzględnione. Muszę wszystkim państwu powiedzieć, że były one szczegółowo analizowane a rozstrzygnięcie było podejmowane podczas posiedzenia z panem prezydentem.