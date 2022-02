Budynek dawnej apteki na Mokrem zmienił właściciela. Co tam powstanie?

Chyba można odetchnąć z ulgą i wstrzymać się z kolekcjonowaniem dokumentów do wniosku o ratunkowy wpis do rejestru zabytków budynku dawnej apteki na Mokrem. Dom na rogu Kościuszki i Łąkowej, którego stan w ostatnich latach budził coraz większe obawy, zmienił właściciela. Na szczęście trafił w dobre ręce, które mają już na koncie kilka udanych remontów zabytkowych obiektów. Zamiast buldożera, przy wiekowych murach zaczęły pojawiać się rusztowania. Bez obaw zatem, dawna apteka nie zostanie zburzona i w jej miejscu nie powstanie kolejny blok. Co tam się teraz dzieje? Pytanie o to skierowaliśmy do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, skąd za pośrednictwem służb prasowych UMT otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

"Remont z adaptacją na mieszkania; wymiana stolarki, remont elewacji itp. Na razie tylko drobne prace porządkowe we wnętrzu i przymiarki do wymiany stolarki. Projektu remontu i akceptacji z naszej strony póki co nie ma".