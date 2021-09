Brytyjska autorka napisze biografię generał Elżbiety Zawackiej. Kiedy czytelnicy na Wyspach poznają postać toruńskiej cichociemnej?

"Clare Mulley, poczytna angielska autorka i prezenterka, napisze książkę o Elżbiecie Zawackie "Zo". Jej tytuł: "AGENT ZO: Woman on a mission, the untold story of one of the greatest female resistance fighters of the Second World War". Właśnie podpisała umowę z wydawnictwem Weidenfeld & Nicolson. Warto dodać, że spod pióra Clare Mulley wyszła już m.in. biografia Krystyny Skarbek "The Spy Who Loved: The Secrets and Lives of Christine Granville, Britain's First Female Special Agent of the Second World War" - poinformował na swoim facebookowym profilu Jan Wyrowiński, przewodniczący rady Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. Dobra wiadomość pojawiła się także na stronie samej Fundacji, wzbogacona jeszcze o informację, że książka powinna trafić do czytelników w 2024 roku.