Bocian przyleciał do Torunia! Czy to oznaka wiosny?

Pierwszy bocian przyleciał w okolice Torunia. Jego gniazdo znajduje się przy ul. Bocianiej w Małej Nieszawce. Na razie bocian z nikim go nie dzieli, ale być może już niebawem znajdzie partnerkę. Wierzymy, że pojawienie się boćka to pierwsza oznaka wiosny.

