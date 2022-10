Alimenty 2022. Tyle musisz dostać na dziecko. Jaka jest kwota minimalna? Sprawdź!

Jaka powinna być najniższa kwota? To zależy!

Ile powinno wystarczyć na utrzymanie dziecka?

Czy rodzic zawsze płaci alimenty?

Alimenty na dziecko 2022 - najczęstsza kwota minimalna

Aktualnie najczęściej minimalne alimenty zasądzane są w wysokości od 500 do 600 złotych na dziecko. Takie informacje podaje na swojej stronie m.in. Kancelaria Adwokacka mec. Mateusza Ziębaczewskiego z Poznania. Jednak należy pamiętać o tym, że kwota ta nie jest zależna od przepisów prawa. Kodeks rodzinny nie uwzględnia czegoś takiego jak faktyczna minimalna lub maksymalna kwota alimentów. Co więcej, tego typu kwota coraz częściej jest uznawana za niewystarczającą.

Na co mają być przeznaczane pieniądze z alimentów?

Z zasady uznaje się, że alimenty powinny pokrywać potrzeby związane z zapewnieniem dziecku odpowiednich warunków bytowych. Wbrew przypuszczeniom niektórych osób nie oznacza to jedynie zapewnienia minimum egzystencjalnego (jedzenie, mieszkanie, ubranie). Równie istotne jest zadbanie o dostarczanie rozrywki, dbanie o rozwój intelektualny, kulturalny oraz duchowy. Wobec rosnących cen, czego oznaką jest m.in. wysoka inflacja, wyraźnie wskazuje się na to, że typowe minimalne alimenty, które wynoszą zwykle 500-600 złotych to kwota absolutnie niewystarczająca do zapewnienia wszystkich tych potrzeb.