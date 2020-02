Akcja straży pożarnej na starówce. Fałszywy alarm pożarowy w Pizzy Hut na ulicy Szerokiej [zdjęcia]

Do zdarzenia doszło dziś przed godziną 11. W popularnej restauracji Pizza Hut przy ul. Szerokiej włączył się alarm przeciwpożarowy. Kilka minut później na starówce pojawiły się 4 zastępy straży pożarnej. To o jeden wóz strażacki więcej niż zwykle. Akcja przebiegła błyskawicznie, bo jak mówi rzecznik straży, to na szczęście fałszywy alarm. - Nic się nie stało. W restauracji włączyła się czujka przeciwpożarowa, a chwilę później alarm. W związku z tym podjęliśmy szybką interwencję, ale alarm okazał się na szczęście fałszywy - komentuje Przemysław Baniecki. Zobacz także: Kujawsko-Pomorska Lista Płac 2020. Tak płacą na UMK w Toruniu. Od sprzątaczki do profesora [najnowsze stawki]

