Adrian Miedziński potwierdził, że żegna się z Apatorem Toruń

- W poniedziałek mieliśmy spotkanie - powiedział Miedziński w magazynie żużlowym w stacji Eleven Sports. - Na pewno w przyszłym sezonie nie będę jechał w Toruniu. Myślę, że klub ma teraz inny cel, inną wizję i tak to obecnie wygląda. Na razie nie wiem, gdzie będę jeździł w przyszłym roku. Na tę chwilę więcej media donoszą, niż ja sam wiem. Na pewno jednak chciałbym pozostać w PGE Ekstralidze. Wiem, że stać mnie na jeszcze więcej. Jak na razie jednak nie mogę w tej kwestii wiele powiedzieć. Wróciłem do Torunia, by awansować. Pozostawiłem serce dla klubu. Taka jest jednak kolej rzeczy i muszę to zaakceptować.

Jednocześnie zasugerował, że wpływ na bieg wydarzeń mógł mieć spadek Falubazu Zielona Góra do 1. Ligi i odejście z tego klubu Patryka Dudka. Jest niemal pewne, że to właśnie ten zawodnik zajmie miejsce Adriana w toruńskiej drużynie. Z kolei Miedziński największe szanse na angaż będzie miał u któregoś z beniaminków, czyli Ostrovii lub Wilków Krosno.