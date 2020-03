320 mln zł od marszałka na walkę z koronawirusem w Kujawsko-Pomorskiem

- Będzie to wsparcie dla opieki zdrowotnej, w tym szpitali, zabezpieczenie ludności ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, niepełnosprawnych i bezdomnych. Pieniądze wydatkowane będą także na edukację i naszą wirtualną szkołę oraz przeprowadzenie niezbędnych inwestycji związanych z zarządzaniem kryzysowym jak budowa dróg dojazdowych do szpitali czy zakup karetek – wylicza Piotr Całbecki.

30 marca radni województwa zdecydują o przesunięciu funduszy z RPO na walkę z koronawirusem. Sesja sejmiku odbędzie się, bo nie ma innej możliwości prawnej. By jednak maksymalnie ją skrócić, dwa dnia wcześniej w trybie internetowej telekonferencji omówione zostaną wszystkie najważniejsze kwestie. Radni będą mieli możliwość zadawania pytań i wyjaśniania rodzących się wątpliwości. W poniedziałek odbędą się głosowania nad wcześniej ustalonymi punktami.

- Zakładamy także wsparcie dla regionalnego biznesu, który reagując na bieżącą sytuację i popyt, w wielu przypadkach błyskawicznie się przebranżowił. Firmy – jak toruńskie opatrunki, które w ciągu zaledwie tygodnia stworzyły nową linię produkcyjną – wytwarzają maski, odkażacze, zajmują się dezynfekcją. Chcemy też pomóc przedsiębiorstwom, by mogły one utrzymać stan zatrudnienia na obecnym poziomie. Będą to pożyczki na bardzo atrakcyjnych warunkach - mówił marszałek.