Żyjesz w stresie? To dzieje się z Twoim organizmem. Sprawdź sposoby na radzenie sobie ze stresem

Każdy z nas ma do czynienia ze stresem. Niektórzy potrafią sobie z nim dawać radę inni cierpią. Długotrwały stres może przyczynić się do znacznego pogorszenia zdrowia.

Stres wyniszcza organizm

Stres i choroby

Zaczynają się problemy z odpornością psychiczną. Pojawiają się lęki, kłopoty ze snem oraz koncentracją, nerwica, a nawet depresja.

Do problemów z psychiką dochodzą zaburzenia innych układów w organizmie. Mamy do czynienia z negatywnymi zmianami w pracy układów krążenia i trawiennego, obniżenia odporności, wzrasta ciśnienie tętnicze krwi i poziom cholesterolu całkowitego. To z kolei przyczynia się do rozwoju miażdżycy, a także zwiększa ryzyko powstania choroby wieńcowej, zawału serca czy udaru mózgu.

Okazuje się, że są sposoby radzenia sobie ze stresem. Zobacz co warto a czego nie warto robić, by poradzić sobie ze stresem.