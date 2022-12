Zwolnili ją z pracy w fabryce za 166 dni chorobowego! Poszła do sądu, ale przegrała

Wypowiedzenie z pracy pani Karina dostała na kilka miesięcy przed terminem, w którym z racji wieku obejmować zaczęłaby ją ochrona przedemerytalna. Przez blisko dziesięć lat pracowała jako monter w wydziale produkcji płytek elektroniki w dużym przedsiębiorstwie w Toruniu.

Powodem wypowiedzenia były liczne zwolnienia chorobowe. Zdaniem pracodawcy, dezorganizowały one produkcję i przez to wydział "nie wyrabiał planu". Jak wyliczono, od początku roku 2019 do połowy marca 2022 roku kobieta przebywała na chorobowym łącznie przez 166 dni.

Zwolniona z pracy pani Karina poczuła się skrzywdzona i potraktowana niesprawiedliwie. Inni na wydziale też chorowali, nawet więcej. Postanowiła walczyć o swoje. Domagała się przywrócenia do pracy, ale w Sądzie Rejonowym w Toruniu przegrała. Dlaczego?