Zwolnienia w Urzędzie Pracy w Toruniu! Z jakiego powodu?

Bezrobocie w Toruniu utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie. To nie dla wszystkich dobry trend. Mniej osób bezrobotnych to mniej pracy dla urzędników. PUP w Toruniu już zredukował personel. - Obecnie Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu zatrudnia 63 osoby. W roku 2019 przeprowadziliśmy 10-procentową redukcję zatrudnienia - nie kryje Violetta Weroniecka, dyrektor PUP w Toruniu.

Tekst: Małgorzata Oberlan, fot. archiwum Nowości