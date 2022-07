Zwłoki w Wiśle. To zaginiony Patryk z Brzozówki! Rodzina zidentyfikowała ciało

-Dziś rano (30.06) rodzina zaginionego Patryka Kilanowskiego z Brzozówki zidentyfikowała ciało syna. Okoliczności sprawy zaginięcia tego chłopca oraz stan zwłok wskazują na to, że do zgonu doszło bez udziału osób trzecich - mówi "Nowościom" Wojciech Chrostowski z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Skład lodów często pozostawia wiele do życzenia! Radzimy, jak wybrać najzdrowsze lody

Ten objaw może świadczyć o raku pęcherza. Na co zwrócić uwagę?

Domowy izotonik nawodni w czasie upałów! Zrobisz go w 5 minut z kilku składników

Patryk wyszedł z domu rano i... przepadł bez śladu. Plecak znaleziono pod mostem

Patryk Kilanowski z Brzozówki pod Toruniem zaginął 24 maja br. Chłopak 3 lipca skończyłby 15 lat. Był uczniem pierwszej klasy technikum w Czernikowie. Do szkoły codziennie dojeżdżał. Krytycznego dnia, jak relacjonował nam jego ojciec, wszystko wyglądało od rana standardowo. -Syn wstał po 6.00 rano i wybierał się do szkoły. Zabrał ze sobą szkolny plecak i telefon komórkowy - jak zawsze. Z pokoju nie zabrał niczego, co wskazywać mogłoby np. na plan wyjazdu - mówił nam pan Dariusz.