Żużlowa Miss Startu zaprojektowała maseczkę dla kibiców [ZDJĘCIA]

Sandra Muzalewska jest doskonale znana kibicom żużla w naszym regionie; jeszcze nie tak dawno pełniła rolę podprowadzającej. Jej nieprzeciętną urodę docenili fani w całej Polsce przyznając Sandrze w 2018 roku tytuł Miss Startu. Torunianka jest też projektantką ubrań. W czasie panującej pandemii koronawirusa jest firma skupiła się na produkcji maseczek. Wśród różnych modeli znalazł się również taki dedykowany kibicom czarnego sportu. - Jest coraz większe zapotrzebowanie, większa świadomość a co za tym idzie – ludzie coraz bardziej chcą się wyróżnić, więc postanowiliśmy uszyć i takie maseczki. Myślę, że sprostaliśmy oczekiwaniom. Jest to maseczka w kolorze czarnym z białym logo motocykla, który wyróżnia się na całej twarzy. To zupełnie coś innego, niż mają to chociażby polskie kluby – mówi w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Sandra Muzalewska. ZOBACZ ZDJĘCIA >>>>>>

Fot. Facebook/Sandra Maria Muzalewska