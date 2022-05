Żużel. Derby w Grudziądzu dla For Nature Solutions Apatora! Zobacz dużo zdjęć z meczu i trybun! LN

For Nature Solutions Apator odniósł wyjazdowe zwycięstwo nad ZOOleszcz GKM-em Grudziądz 46:44. Początkowo torunianie radzili sobie przeciętnie i przegrywali już różnicą 6 punktów, ale w drugiej połowie spotkania odrobili straty. Zwieńczeniem bardzo emocjonującego meczu był wyścig 15., w którym Patryk Dudek i Jack Holder utrzymali remis 3:3 dający końcowe zwycięstwo. Chwilę później bohaterowie zawodów powędrowali na ramiona kolegów, podrzucani przez nich do góry. W naszej galerii mamy zdjęcia z meczu i trybun - sukces For Nature Solutions Apatora oklaskiwało liczne grono toruńskich fanów. Zobacz na kolejnych stronach zdjęcia Marcina Orłowskiego i Łukasza Szalkowskiego z niedzielnego meczu. Aby je przeglądać korzystaj z ekranu dotykowego smartfona lub strzałek na klawiaturze komputera ->>>>> ->>> Czytaj również: Najdłuższe, najdziwniejsze i najśmieszniejsze nazwy klubów żużlowych [Top 18] Dziewczyny i żużel. Piękne podprowadzające zachwycają urodzą [zdjęcia] Marcin Orłowski Zobacz galerię (200 zdjęć)

For Nature Solutions Apator odniósł wyjazdowe zwycięstwo nad ZOOleszcz GKM-em Grudziądz 46:44. Początkowo torunianie radzili sobie co najwyżej przeciętnie i przegrywali ażróżnicą 6 punktów, ale w drugiej połowie spotkania odrobili straty. Zwieńczeniem bardzo emocjonującego meczu był wyścig 15., w którym Patryk Dudek i Jack Holder utrzymali remis 3:3 dający końcowe zwycięstwo. Chwilę później bohaterowie zawodów powędrowali na ramiona kolegów, podrzucani przez nich do góry. W naszej galerii mamy zdjęcia z meczu i trybun - sukces For Nature Solutions Apatora oklaskiwało liczne grono toruńskich fanów. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i obejrzyj zdjęcia Marcina Orłowskiego i Łukasza Szalkowskiego z niedzielnego wieczoru.