Żużel. Apator Toruń zarobi krocie na Grand Prix? W Toruniu żużel najdroższy w Polsce

jak wygląda koszt kibicowania w Toruniu na tle innych turniejów? Taniej można było obejrzeć Grand Prix na Narodowym w Warszawie. Miejsce bezpośrednio przy torze kosztowało 179 zł, a na wyższych poziomach można było kupić bilet już za 99 zł. Taniej było także w Gorzowie: 179 na niższym i 199 zł na wyższym poziomie (karnetowicze mieli zniżki) oraz we Wrocławiu. Na Olimpijskim za miejsce na prostej trzeba zapłacić 129 zł. Atrakcyjniejsze miejsca na pierwszym łuku to 239 zł, a na trybunie głównej najdroższy bilet kosztuje 459 zł.

Średnio każda wejściówka na Grand Prix Polski w Toruniu kosztuje 10 procent więcej niż w poprzednim sezonie. Tym razem kibice mają więcej opcji do wyboru, bo zgodnie z zasadami nowego promotora cyklu Grand Prix, mistrzostwa świata seniorów połączone są z rywalizacją o tytuł Indywidualnego Mistrza Świata do lat 21. W piątek zostanie więc rozegrany turniej SGP 2 dla juniorów. Kibice mogą kupić osobno bilety na oba turnieje lub 2-dniowy pakiet.

Zwykle Motoarena w czasie turniejów Grand Prix wypełnia się do ostatniego miejsce. Apator tym razem liczy na ponad 15 tysięcy fanów na stadionie i ma pewne podstawy do optymizmu. Po raz kolejny w Toruniu zostanie rozegrany ostatni turniej w cyklu i to właśnie tu będzie dekorowany mistrz świata. Wszyscy liczą, że będzie to jeden z Polaków, ale jednocześnie nikt nie chciałby, aby przed SGP Polski losy złota były już rozstrzygnięte. Na razie na czele klasyfikacji z coraz większą przewagą jest Bartosz Zmarzlik.