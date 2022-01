ZUS przejmuje obsługę 500 plus. Nowe zasady składania wniosków od 2022 roku!

ZUS przejmuje 500 plus. Kiedy trzeba składać nowe wnioski?

ZUS zapewnia, że jest już gotowy do obsługi programu. To właśnie tam od stycznia należy kierować wnioski o 500 plus na nowo narodzone dzieci. Co przypadku wypłacanych już świadczeń?

- Osoby, które obecnie otrzymują świadczenie 500 plus z gmin, aktualnie nic nie muszą robić, a przede wszystkim nie muszą zgłaszać tego faktu do ZUS. Świadczenie 500 plus będą miały wypłacane przez gminy do końca okresu, na jaki je otrzymały, czyli do końca maja 2022 roku - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Trzeba jednak pamiętać o wnioskach na kolejny okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. Dotyczy to wszystkich świadczeniobiorców. O 500 plus w ramach kolejnego naboru będzie można wnioskować od 1 lutego. W przeciwnym razie można stracić prawo do świadczenia!