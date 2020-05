Zobacz, jak zmienił się Park Glazja w Toruniu. Oto najnowsze zdjęcia po rewitalizacji

Kolejne tereny parkowe w Toruniu zyskują nowe zagospodarowanie. Po zniesieniu ograniczeń epidemicznych mieszkańcy będą mogli się cieszyć nową zielenią i urządzeniami rekreacyjnymi. W kwietniu zakończyły się prace w parku Glazja na Jakubskim Przedmieściu. Zieleniec pomiędzy skrzyżowaniem ul. Waryńskiego i Antczaka a rondem przy pl. Pokoju Toruńskiego przeszedł w ciągu minionego roku całkowite przeobrażenie. Powstały nowe chodniki i ścieżki, siłownia zewnętrzna, zestaw do ćwiczeń work-out, stoły szachowe, a dla najmłodszych plac zabaw. W parku stanęły nowe ławki, leżaki, stojaki rowerowe, a także kosze na odpady i psie odchody. Pomyślano też o parkowej faunie. Oprócz istniejącego już wybiegu dla psów, pojawiły się budki dla ptaków i domki owadów. Park zyskał nowe oświetlenie i monitoring oraz tablice informacyjne. Polecamy: Tutaj powstaną nowe mieszkania w Toruniu! Miasto szykuje działki na sprzedaż! Czytaj także: Mają ich! To oni zniszczyli pomnik papieża w Toruniu! [zdjęcia] Zrewitalizowana została zieleń parkowa. Założono nowe trawniki, pojawiły się nowe drzewa, krzewy, byliny. W parku napotkamy takie gatunki, jak: graby pospolite, lipy drobnolistne, bukszpany, lebiodki i derenie białe. Wszystkie drzewa zostały zaopatrzone w worki do kropelkowego podlewania typu treegator, których technologia polega na powolnym uwalnianiu wody do gleby przez długi czas po napełnieniu worka, dzięki czemu drzewa są skutecznie zasilane. Wzbogacona też została roślinność w piętrze niskim - nasadzono nowe byliny, pnącza, trawy ozdobne, żywopłoty formowane i nieformowane. Prace wykonała firma Hosta Group z Grębocina. Całkowita wartość projektu to ponad 4,7 mln zł. Zadanie jest dofinansowane z funduszy unijnych - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 kwotą blisko 2,14 mln zł. źródło: UMT

Fot. Sławomir Kowalski / Urząd Miasta Torunia