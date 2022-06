Zniżki w supermarketach. Te produkty kupicie najtaniej!

Promocje w Biedronce. Kosmetyki gratis, a lody z rabatem

Od poniedziałku do soboty za dwa smaki lodów Manhattan 1,4 l zapłacimy 30% mniej. Poza tym proszek do prania Vizir 4,2 kg kupimy w wyjątkowo niskiej cenie. Sklep kusi też promocją na kosmetyki Nivea - jeśli weźmiemy z półki dwa, trzeci dostaniemy gratis.

- Pora na nowy tydzień i nowe superoferty! Coś na słodko, coś do prania i coś dla ciała! - czytamy na fanpage'u sieci Biedronka.

Zniżki w Lidlu. Co kupicie taniej?

W Lidlu od czwartku w promocji kupicie borówki, mięso mielone, a także ogórki. Ale w sklepie warto zjawić się w piątek, bo gdy aktywujecie kupon w aplikacji, to sporo zaoszczędzicie! Tylko 3 czerwca Lidl zachęca do skorzystania z promocji 1+1 gratis na produkty do zmywarki. Przy zakupie jednego, drugi macie za darmo!