Znani torunianie o swoich planach na 2022 rok

Marcel Woźniak, pisarz "W roku 2022 planuję być przede wszystkim zdrowy i tego zdrówka wszystkim życzę. Kończę prace nad powieścią wojenną dla Wydawnictwa Marginesy i siadam do kolejnej. Trwają również prace nad serialem kryminalnym oraz pewną tajemniczą biografią. Proszę wybaczyć woal tajemnicy, ale z mówieniem o planach jest, jak w przysłowiu, że Bóg z tego żartuje. Szlachetne zdrowie ze słynnego wiersza decyduje o wszystkim. Mam nadzieję, że do rąk czytelników trafią w 2022 roku dwie książki mojego autorstwa. Do tego czasu wszystkich zachęcam do sięgnięcia po trylogię kryminalną „Powtórka”, „Mgnienie” i „Otchłań”, której akcja toczy się w Toruniu - wszystkie części dostępne są w formie papierowej, cyfrowej i audio."

