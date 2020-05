Znamy terminy naboru do szkół średnich!

Ogłoszony przez MEN harmonogram zakłada, że składanie wniosków do szkół rozpocznie się 15 czerwca i potrwa do 10 lipca. W tym czasie trzeba będzie też donieść do wybranych placówek świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Młodzież, która ubiegać się będzie o miejsca w klasach dwujęzycznych lub sportowych na złożenie wniosku będzie mieć mniej czasu. Tu termin mija już 22 czerwca. Wszystko ze względu na konieczność przeprowadzenia testów kierunkowych – np. z języka obcego.

Do 4 sierpnia kandydaci będą mieli czas na uzupełnienie wniosku o przyjęcie o zaświadczenie z wynikami egzaminu ósmoklasisty. Jak zapewnia CKE, te mają być gotowe najpóźniej do 31 lipca. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół średnich gotowe będą 12 sierpnia. W związku z pandemią ministerstwo dało szkołom prawo do publikowania ich w sieci. Za pośrednictwem internetu będzie można także przekazywać załączniki w postaci skanów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.