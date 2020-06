Znamy termin tegorocznego Bella Skyway w Toruniu. Festiwal światła tym razem odbędzie się na lotnisku

Wszystkie instalacje umieszczone zostaną tym razem na płycie lotniska. Niektóre z nich z pewnością nawiążą do specyfiki tego miejsca. Toruńska Agenda Kulturalna postanowiła, że wydarzenie tym razem zbudowanie zostanie na kanwie idei "drive through".

To rozwiązanie często stosowane w parkach rozrywki na świecie oraz w niektórych ogrodach zoologicznych.