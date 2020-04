Znamy datę rozpoczęcia przebudowy mostu im. J. Piłsudskiego w Toruniu

Do dyspozycji kierowców pozostaną więc dwa pasy ruchu – skrajny, zachodni pas oraz środkowy, do tej pory pełniący rolę suwaka. Zostaną z niego usunięte słupki drogowe. Taki układ pozwoli na utrzymanie ruchu przez most w obu kierunkach. Co ważne, kierowcy wjeżdżający na most od ul. Kujawskiej stracą pierwszeństwo. Będą musieli ustąpić pojazdom jadącym od strony Poznania i ul. Nieszawskiej. Nie zalecamy więc jazdy na pamięć i apelujemy o ostrożność. Jak informuje Paweł Polański, pierwszy etap przebudowy będzie polegał na demontażu krawężników, części kapy chodnikowej oraz bariery energochłonnej. A co z pieszymi i rowerzystami? W czasie pierwszego etapu prac piesi oraz rowerzyści będą mogli poruszać się chodnikiem tylko po zachodniej części mostu, czyli od strony Bydgoskiego Przedmieścia. Drugi etap remontu Po poszerzeniu jezdni rozpocznie się drugi etap prac, który potrwa około pół roku. Wówczas na moście zostanie zamknięty skrajny, zachodni pas ruchu, od strony Bydgoskiego Przedmieścia. Do dyspozycji kierowców pozostaną wówczas dwa pasy – wschodni od strony starówki oraz środkowy, dzięki czemu utrzymany zostanie ruch dwukierunkowy na najważniejszej toruńskiej przeprawie. Co będzie się działo podczas drugiego etapu prac? Zobacz także: Toruński meteorolog: Stoimy u progu rekordowej, nienotowanej od dziesięcioleci suszy Polecamy: Najstarsze, najsłynniejsze, największe... Wyjątkowe toruńskie zabytki TOP 10

Tekst: Sara Watrak, fot. Jacek Smarz