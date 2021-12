Zmiany w przeliczaniu emerytur. Lepiej nie zwlekaj ze złożeniem wniosku!

Dorabiasz do emerytury? Przygotuj się na duże zmiany

Emeryci, którzy dorabiają, mogą wnioskować do ZUS o ponowne przeliczenie wysokości świadczeń. Szczególnie zyskują na tym osoby urodzone do 31 grudnia 1948 roku, których emerytury ustalano według starych zasad. Przy ponownym ich przeliczaniu uwzględniana jest wyższa kwota bazowa, co finalnie przekłada się na wzrost świadczenia.

Od 2022 roku czeka nas jednak zmiana przepisów. Przy przeliczeniu wysokości świadczeń zostaną uwzględnione tylko nowe składki, ale kwota bazowa się nie zmieni. Jak zaznacza dziennik Fakt, przez taką zmianę ponowne przeliczenie świadczeń dorabiających emerytów stanie się mniej opłacalne.