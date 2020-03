Zmiany w nocnej i świątecznej opiece dla dzieci w Toruniu. Dokąd jechać w razie nagłej choroby lub bólu zęba?

Nie wszystkich rodziców małych pacjentów, zwłaszcza mieszkających w centrum miasta ta zmiana cieszy, ale warto pamiętać, że jest to opieka w wyjątkowych sytuacjach, które na co dzień się nie zdarzają. Aczkolwiek na dyżurze na Krasińskiego i w szpitalu dziecięcym na Skarpie codziennie w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej jest przyjmowanych kilkunaścioro dzieci. Jedną z zalet tej zmiany jest na pewno opieka lekarzy specjalistów na miejscu. W poważnych przypadkach rodzice jechali z dzieckiem ze szpitala zakaźnego do szpitala dziecięcego. Czytaj także: MZK zawiesiło sprzedaż biletów w autobusach i tramwajach Zobacz także: Kujawsko-Pomorskie: zamknięte szkoły, kwarantanna rodziny. Jechał z chorym na koronawirusa

Tekst: Paulina Błaszkiewicz