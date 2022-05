Zmiany w Kodeksie Pracy. Ma być więcej dni wolnych. Kto zyska na tym rozwiązaniu?

Kodeks Pracy 2022 - nadchodzą ważne zmiany w systemie. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad ważnymi zmianami w Kodeksie pracy, które mają wejść w życie do końca lipca. Co to oznacza dla rodzin i opiekunów? Kto zyska więcej wolnego? Sprawdźcie! WIĘCEJ NA KOLEJNYCH STRONACH>>>

Archiwum Polska Press