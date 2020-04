Od poniedziałku, 20 kwietnia, w życie wchodzą nowe zasady dotyczące liczby osób przebywających w sklepach oraz w kościołach. Czy to koniec kolejek przed marketami? Dozwolona liczba klientów w sklepach o powierzchni mniejszej niż 100 m kw. wyniesie 4 osoby na jedną kasę. Oznacza to, że jeżeli sklep posiada 2 kasy, wówczas w środku może przebywać 8 kupujących. Do tej grupy zaliczają się sklepy sieci Żabka czy lokalne sklepiki osiedlowe. Z kolei w marketach o powierzchni powyżej 100 m kw. na sali może znajdować się 1 osoba na 15 m kw. Co to oznacza w praktyce? CZYTAJ DALEJ >>>>> Polecamy: Gdzie i w jakiej cenie kupimy w Toruniu maseczki i inne obowiązkowe środki ochrony osobistej? Tutaj zatankujesz najtaniej w Toruniu! Ceny zeszły poniżej 4 zł! Noc zakupów w sklepach Biedronka. Megakoszyk, Białe Noce i promocje dla seniorów

Tekst: Sara Watrak, fot. archiwum Polska Press