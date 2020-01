Zmiany nad Wisłą w Toruniu. Miasto chce zagospodarować tereny wzdłuż prawego brzegu rzeki

Zewnętrzne siłownie, place zabaw dla dzieci, boiska do gier zespołowych, stanowiska do wędkowania, a nawet trasy do jazdy konnej i pole golfowe – takie atrakcje mają znaleźć się na nabrzeżu Wisły między przystanią AZS a Portem Drzewnym. Przez cały ten odcinek biec ma też ścieżka rekreacyjno-edukacyjna. Zobacz także: Gruzińskie smaki w Toruniu: nowe piekarnie i restauracje! Poznaj ich adresy i ofertę >>>>>>

Polska Press