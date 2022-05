Zmiany na skrzyżowaniu Polna/Ugory w Toruniu. W sobotę spokojnie, a co będzie od poniedziałku?

W sobotę ruch na skrzyżowaniu odbywał się spokojnie. Podobnie będzie w niedzielę. Przez te dwa dni kierowcy mają przyzwyczaić się do zmiany. Gorzej może być od poniedziałku. W dni powszednie przy normalnej organizacji ruchu na ulicach prowadzących do skrzyżowania tworzyły się zatory. Dzieje się tak w godzinach szczytu porannego i popołudniowego, gdy mieszkańcy rozbudowującego się pobliskiego osiedla Jar ruszają do pracy i do szkół oraz gdy wracają do domów. Przez skrzyżowanie licznie przejeżdżają też mieszkańcy Wrzosów i miejscowości położonych za północno-zachodnią granicą Torunia.