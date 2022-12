Zmiany na placu NOT-u w Toruniu. Kiedy pojadą tamtędy tramwaje? [ZDJĘCIA Z DRONA] Adam Mroczek

Na placu NOT trwają zaawansowane prace budowlane, ale jeszcze do końca roku ma zostać uruchumiony węzeł w Al. Solidarności. Do marca zaś ma być gotowa całość.