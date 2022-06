Zmiany na Pl. Daszyńskiego w Toruniu po zakończeniu remontu starego mostu

Podczas remontu mostu Piłsudskiego kierowcy musieli jeździć nieco inaczej przez Plac Daszyńskiego. Chodziło przede wszystkim o usprawnienie dojazdu do przeprawy gen. Zawackiej. Prace się już zakończyły jakiś czas temu, ale organizacja ruchu pozostała. To, zdaniem niektórych kierowców powoduje korki. Dlatego też, na polecenie magistratu przeprowadzono badania natężenia ruchu na Placu Daszyńskiego. Póki co nie jest pewne, czy poprzednia organizacja ruchu zostanie w pełni przywrócona.