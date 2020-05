Zmiany na moście drogowym im. Piłsudskiego. Od piątku nowa organizacja ruchu! [zdjęcia]

Jak poinformowała firma Intop, z uwagi na gwałtowne załamanie pogody (deszcz i przymrozek) wdrożenie nowej organizacji ruchu, które jak informowaliśmy, było zaplanowane na 13 maja, zostało przesunięte na piątek 15 maja na godz. 9:00. Tego dnia rozpoczął się II etap rozbudowy i prace przeniosły się na przeciwny, skrajny pas ruchu (od strony zachodniej). Kierowcy, tak jak do tej pory, będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu! Piesi zaś będą mogli poruszać się jednym chodnikiem. Zobacz także: Ogródki na starówce za złotówkę od metra! "Cieszymy się! To ulga" - nie kryją restauratorzy Prace na moście drogowym im. J. Piłsudskiego przebiegają zgodnie z planem. Zaledwie dwa tygodnie temu został zamknięty jeden pas ruchu (wschodni, czyli ten w kierunku starówki). – Wykonawca zdemontował bariery energochłonne ze słupkami - około 900 metrów i krawężnik granitowy. Część krawężnika była w dobrym stanie, dlatego wykonawca składował go na paletach, abyśmy mogli go użyć przy innych, bieżących pracach, które realizujemy w rejonie starówki - mówi Rafał Wiewiórski, dyrektor MZD. Zobacz także: Toruń będzie miał nowego wiceprezydenta? Na stanowisku szykuje się zmiana Na budowie pracuje obecnie około 20 osób. Wprowadzane od 15 maja 2020 r. zmiany w organizacji będą obowiązywały kilka miesięcy. źródło: UM Torunia

Grzegorz Olkowski