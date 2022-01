Zmiany dla kierowców w 2022 roku. Kierowców czeka prawdziwa rewolucja? Oto lista zmian!

Wideo. Nowe drony dla Wojska Polskiego

Zmiany dla kierowców w 2022 roku. Wyższe mandaty i więcej punktów karnych

Wysokie mandaty to nie jedyne zmiany dla kierowców, które przyszykował rząd. Już od 31 stycznia tego roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic rejestracyjnych. To będzie możliwe przy zakupie używanego samochodu, dzięki czemu kierowca zaoszczędzi ok. 100 zł. To oznacza możliwość zachowania przez nowego właściciela auta "starych" numerów i to bez względu na to, z jakiego województwa pochodzi samochód.