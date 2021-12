Zimno im niestraszne! Tak bawią się morsy z Zalesia. Zobaczcie co oni wyrabiają w wodzie i na śniegu tob

Temperatura wciąż poniżej zera. Dla nich to powód do szczególnej radości i pretekst, aby zanurzyć się w lodowatej wodzie. Morsy z Zalesia to fanatycy zimnych kąpieli z Torunia, Chełmży i okolic. Sobotni poranek tradycyjnie była dniem ich kolejnego spotkania i kąpieli w Jeziorze Chełmżyńskim. Polecamy także: Ale ona ma figurę! Anna Lewandowska prywatnie! Jacek Smarz Zobacz galerię (40 zdjęć)

Temperatura wciąż poniżej zera. Dla nich to powód do szczególnej radości i pretekst, aby zanurzyć się w lodowatej wodzie. Morsy z Zalesia to fanatycy zimnych kąpieli z Torunia, Chełmży i okolic. Sobotni poranek tradycyjnie była dniem ich kolejnego spotkania i kąpieli w Jeziorze Chełmżyńskim. Przejdźcie do galerii i zobaczcie zdjęcia!