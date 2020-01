"Zdążymy tę jakość zdecydowanie poprawić" - rozmowa z trenerem Bogusławem Pietrzakiem

Jak ocenia Pan postawę piłkarzy Elany w dotychczasowych meczach sparingowych?

Jestem zadowolony z gry. Zakładamy sobie pewne rzeczy, żeby być zespołem konkurencyjnym dla rywali. To są czasem drobiazgi, ale potrzebne do wejścia na wyższy poziom. Chodzi na przykład o intensywność prowadzenia gry, która już się pojawiła. Troszeczkę gorzej jest jeszcze z jej jakością, ale myślę, że do pierwszego meczu ligowego zdążymy tę jakość zdecydowanie poprawić, przy jednoczesnym zachowaniu intensywności. Już jesienią, w ostatnich meczach przed zimową przerwą, zdarzało nam się, że łączyliśmy te dwie sprawy. Teraz musimy nad tym nadal pracować i to właśnie robimy. Możemy oczywiście sprowadzić lepszych jakościowo zawodników, zakładając, że umiejętności tych, których mamy, już się znacząco nie podniosą, ale możemy też stworzyć odpowiedni układ i to właśnie robimy. Zobaczyłem to już na sparingach i mam nadzieję, że takich coraz lepszych momentów będzie coraz więcej. Byłoby też świetnie, gdyby zwiększyła się rywalizacja wśród stoperów, bo wtedy urodziłoby się z tego coś dobrego, jeśli chodzi o naszą obronę.