Zbrodnia w kaplicy, czyli kto obrabował grobowiec Wolffów w podtoruńskim Gronowie?

"Izba karna sądziła w poniedziałek owe osoby, które w nocy noworocznej wtargnęły do grobów familijnych p. Wolffa w Gronowie. W pierwszych dniach stycznia leśniczy Schulz z Gronowa znalazł kratę zamykającą wejście do kaplicy grobowej otwartą. Trumny były również otwarte, chociaż je zalutowano - raportowała "Gazeta Toruńska" kilka dni po procesie. - U kilku ciał palce u rąk były połamane, a jednej ręki brakowało zupełnie. Dopiero po kilku tygodniach wyśledzono sprawców. Doniósł bowiem p. Wolffowi właściciel Kuszczyński z Pływaczewa, że robotnik Jan Kwiatkowski, bez stałego zamieszkania, odsprzedał mu pierścień wysadzany kamieniami za dwie marki. Pierścień ten był, jak się wykazało, zdjęty z ręki siostry pana Wolffa zmarłej w roku 1867. Aresztowano Kwiatkowskiego i wspólników, których w śledztwie wykazał, to jest żonę i syna, oraz robotnika Klanczewskiego z Grębocina, u którego Kwiatkowscy przebywali od 5 grudnia do 18 stycznia.

Oskarżeni byli Kwiatkowscy, Klanczewski wraz z żoną oraz właściciel Kuszczyński z Pływaczewa. Kwiatkowskim, ojcu i synowi, oraz Klanczewskiemu zarzuciła skarga kradzież z włamaniem i ograbienie zmarłych, zaś żona Klanczewskiego miała ich do tego namówić. Kuszczyński stawał przed sądem oskarżony o przechowywanie a Kwiatkowska o zatajenie skradzionych rzeczy.

Nie stanęła na termin Klanczewska, posłano po nią żandarma, który ją zastał chorą, a gdy poszukał lekarza, który miał zbadać czy możnaby ją transportować, znaleźli ją żandarm i lekarz z poderżniętem gardłem. Lekarz skonstatował jej śmierć.

Rozprawa z przyczyny powyższego zajścia rozpoczęła się dopiero 1/2 4 i skończyła się późno wieczorem. Z przesłuchów 20 świadków i zeznań oskarżonych wynika, że zabrano z grobowca dwa pierścienie i dwie świece. Klanczewski otworzył trumny, a jego jak i Kwiatkowskich namówiła do zbrodni". Klanczewska.