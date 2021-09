Zbliża się zmiana czasu z letniego na zimowy. Kiedy przestawiamy zegarki w 2021 roku?

Już niebawem czeka nas kolejna zmiana czasu, tym razem z letniego na zimowy. Warto już wcześniej się do niej przygotować, aby nie zaspać do pracy ani na ważne spotkanie, a także by uniknąć zaburzeń nastroju czy dezorientacji. Podczas zmiany czasu z letniego na zimowy przesuwamy zegarki o godzinę do tyłu, z godz. 3:00 na godz. 2:00. W związku z tym śpimy dłużej, co zapewne ucieszy wielu leniuchów. Sprawdźcie, kiedy w 2021 roku nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni i kiedy przestawiamy zegarki. >>>>>

Grzegorz Olkowski