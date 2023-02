Zbiórka krwi dla 13-miesięcznego Witka. Choruje na rzadką chorobę

HLH, czyli zespół hemofagocytarny to niezwykle rzadka i odkryta stosunkowo niedawno choroba. - Polega ona na tym, że układ odporności, pod wpływem czynników, które normalnie nie powinny wywoływać takiej reakcji, zaczyna być pobudzony najbardziej jak to możliwe. Nazywa się to stanem hiperzapalnym. Układ odporności, zamiast chronić człowieka, zaczyna uszkadzać wszystkie narządy. Trochę jest to sytuacja podobna do słynnej "burzy cytokinowej", którą znamy z infekcji COVIDowej - wyjaśnia dr n. med. Marcin Rymko, koordynator oddziału hematologii w szpitalu na toruńskich Bielanach.