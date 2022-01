Zbigniew Girzyński - informacje o pośle i sejmowe statystyki

Kim jest Zbigniew Girzyński?

wiek: 48

wykształcenie: wyższe

Zbigniew Girzyński to polski polityk, historyk i nauczyciel akademicki urodzony w 1973 r. w Sierpcu. Studia historyczne ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na tej samej uczelni zyskał tytuł doktorancki. Podjął pracę jako wykładowca na UMK w Toruniu, a także w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. Na UMK uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Następnie został profesorem na UMK.

W trakcie studiów należał do grupy reaktywującej Niezależne Zrzeszenie Studentów na UMK. Był członkiem Ruchu Odbudowy Polski. W 2001 r. przystąpił do Prawa i Sprawiedliwości. W 2002 r. był członkiem rady politycznej PiS. W latach 2002-2003 pełnił funkcję prezesa PiS w kujawsko-pomorskim. W latach 2003-2004 był wiceprezesem PiS w tym regionie. W 2005 r. został wybrany do Sejmu z listy PiS. W 2007 r. i 2011 r. z powodzeniem ubiegał się o reelekcję.

W 2014 r. zrezygnował z członkostwa w PiS. W 2015 r. startował jako niezależny kandydat do Senatu. W 2019 r. ponownie ubiegał się o mandat eurodeputowanego z listy PiS. W tym samym roku ponownie został członkiem PiS i dostał się do Sejmu. W styczniu 2021 r. został zawieszony w prawach członkowskich. W czerwcu tego roku jego prawa członkowskie zostały przywrócone. Jednak postanowił odejść z PiS i powołał koło poselskie Wybór Polska. Jeszcze w tym samym roku koło zostało rozwiązane i dołączył do koła Polskie Sprawy.