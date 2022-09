Zawód: złodziej sklepowy. Podniesienie progu do 800 zł rozzuchwali przestępców?

W tym roku kradzieży sklepowych przybyło aż o 28 procent - podaje policja

Dotąd kradzież sklepowa była przestępstwem, gdy wartość łupu przekraczała 500 zł. Według nowelizacji przepisów próg ten ma być podniesiony do 800 zł. Handlowcom to się nie podoba, bo są przekonani, że to tylko rozzuchwali złodziei, a ich wpędzi w jeszcze większe straty.