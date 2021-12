Zaszczepieni płacą tutaj mniej! Gdzie i na co dostają zniżki?

Dodatkowe obostrzenia dla niezaszczepionych?

W Polsce pełną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 przyjęło raptem 54 proc. populacji. Osoby zaszczepione nie są wliczane do limitów obłożenia w hotelach, obiektach gastronomicznych, kulturowych, sportowych i sakralnych, które od 15 grudnia zostaną zmniejszone do 30 proc. To działania odgórne, które w pewnym stopniu mają zachęcać do szczepień. W nieco innym kierunku idą niektóre prywatne przedsiębiorstwa i instytucje kulturalne.