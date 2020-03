Zaskakujące szczegóły zabójstwa przy ul. Kraszewskiego. Są zarzuty dla dwóch osób! Za co?

Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że w mieszkaniu, w którym doszło do pożaru 29-latka świadczyła usługi seksualne na telefon. Jej ostatnim klientem był 28-latek podejrzany dziś o zabójstwo kobiety. Pomiędzy nim, a 29-latka musiało dojść do kłótni, która zakończyła się dla niej tragicznie. Prawdopodobna przyczyną awantury była różnica zdań co do ceny za wykonaną usługę. Szczegółowe wyniki sekcji zwłok wykażą, jakich obrażeń doznała. Na pewno nie były to rany zadane jakimś ostrym narzędziem. - 18-latek został zatrzymany i postawiono mu zarzut zabójstwa 29-latki – mówi Andrzej Kukawski rzecznik prasowy toruńskiej Prokuratury Okręgowej. - Grozi mu za to kara od 8 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Z ustaleń prokuratury wynika, że ten 28-latek wzniecił również pożar w tym mieszkaniu, aby zatrzeć ślady zbrodni. Będzie więc także odpowiadał za sprowadzenie zagrożenia utraty zdrowia lub życia dla wielu osób. Miał też przy sobie kilka gramów narkotyków. - Prokuratura złożyła do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie – dodaje prokurator Kukawski. Czytaj także: Koronawirus już w Toruniu! Pacjent zakażony koronawirusem przebywa w szpitalu zakaźnym. Jaki jest jego stan?

Jacek Smarz