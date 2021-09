Zarobki w Polsce w górę. Gigantyczny wzrost płac! Prezentujemy najnowsze dane GUS. Tyle teraz wynosi przeciętne wynagrodzenie

Przeciętne wynagrodzenie w górę

W sierpniu przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5843,75 zł brutto. To wzrost o 9,5 procent w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku i minimalny spadek o 0,1 proc. w porównaniu do lipca 2021 roku.

W 2020 roku w sierpniu średnia płaca była równa 5337,65 zł brutto. Przez rok wzrosła zatem o 506,1 zł. Jak jednak zaznacza portal money.pl, dane dotyczą jedynie około 6,3 mln pracowników, a przez ten czas ceny w sklepach wzrosły średnio o 5,5 procent.