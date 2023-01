Zarobki kasjerów w sklepach 2023: Biedronka, Lidl, Kaufland. Znamy najnowsze stawki kasjerów w Nowym Roku!

Zarobki kasjerów 2023. Nastąpi waloryzacja

Zarobki w 2023 r. Wynagrodzenie pracowników Lidla

Od stycznia 2023 r. pracownicy sklepów sieci Lidl dostaną na start od 4200 zł do 5150 zł brutto. Po roku pracy wynagrodzenie ma wzrosnąć i wynieść od 4400 zł do 5350 zł brutto, z kolei po dwóch latach pracy ma wynieść od 4600 zł do 5600 zł brutto. Wysokość zarobków w sklepach sieci Lidl zależy m.in. od lokalizacji sklepu.

Ile w 2023 r. zarobią pracownicy magazynów Lidl? Na początku zatrudnienia jest to kwota, która waha się od 4800 zł do 5250 zł brutto. Po roku wzrasta ona do poziomu 5050 — 5500 zł brutto, a po dwóch latach do 5650 zł — 6050 zł brutto.