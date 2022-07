Zarobki gwiazd disco polo. Ile dostają za występ? Ile zarabia Zenek Martyniuk, a ile inne gwiazdy disco polo? Sprawdź!

Zenek Martyniuk wiedzie dostatnie życie. Ile zarabia?

Disco polo - każdy słucha, ale mało kto się przyznaje. Do piosenki "Przez twe oczy zielone" na weselu czy domówce bawią się wszyscy. O dziwo, większość zna również słowa. A ile zarabia wykonawca piosenki, Zenek Martyniuk? Na scenie występuje od ponad 30 lat. Z zespołem Akcent nagrał m.in. takie hity jak:

"Królowa nocy",

"Pragnienie miłości".

"Życie to są chwile".

Zenek Martyniuk gra nawet 300 koncertów rocznie. Do tego dochodzą reklamy, współprace oraz tantiemy. Teledysk do piosenki "Przez twe oczy zielone" do czerwca 2022 wyświetlano na YouTubie blisko 200 mln razy.