Zamrożenie cen prądu w Polsce 2023: nie dla wszystkich! Kto zapłaci więcej za energię elektryczną w przyszłym roku?

Zamrożenie cen prądu 2023. Jak postąpi rząd?

- Myślimy o takim schemacie cenowym dla energii elektrycznej, który będzie promował korzystanie z energii elektrycznej w oszczędny sposób, tak jak to się dzieje we wszystkich krajach Europy zachodniej. Rozważamy zamrożenie cen energii elektrycznej na pewnym poziomie, ale tylko do jakiegoś pułapu zużycia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

Zamrożenie cen prądu 2023. Kto się załapie?

Morawiecki dodał także, że zamożnych będzie stać na to, aby płacić wyższe rachunki za prąd. - Ci, którzy są bardziej zamożni, stać ich na to, żeby korzystać z energii elektrycznej bez oszczędzania, żeby (...) płacili więcej. Ale za to ci, którzy mają płytsze portfele (...) będą w lepszy sposób wspierani taką polityką. Dziś obowiązują jeszcze ceny na energię elektryczną, które zostały określone w zeszłym roku przez regulatora. Już dziś URE pracuje nad stawkami na nowy rok, więc jak mówię o pewnych nowych schematach, to mówię o początku przyszłego roku - powiedział.