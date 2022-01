Zamroczony alkoholem 15-latek na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu. Trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło 23 stycznia 2022 roku około godziny 21:25. Dyżurny Straży Miejskiej w Toruniu otrzymał zgłoszenie o czterech nietrzeźwych osobach poruszających się ulicą Bulwar Filadelfijski .

W celu sprawdzenia tych informacji wysłał w to miejsce patrol. Strażnicy grupy interwencyjnej potwierdzili tą informację. Jedna z osób nie była w stanie samodzielnie chodzić i jej stan wymagał pomocy medycznej. Okazał się nim 15-letni chłopak. Wezwani przez mundurowych ratownicy medyczni stwierdzili, że ze względu na stan zdrowia muszą go zabrać na badania do szpitala. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi policja.