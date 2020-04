Zamknięte osiedla w Toruniu. Czy są bezpieczne? [opinie mieszkańców]

W Toruniu nie brakuje zamkniętych osiedli. Niekiedy grodzone są tylko poszczególne bloki, czasami – całe osiedla. Aby dostać się do budynku, należy najpierw wpisać kod do bramy. W Toruniu znajdziemy również osiedla, na których zamontowano kamery, a wejścia pilnuje portier. Czy to faktycznie zwiększa bezpieczeństwo? Większość rozmówców stwierdza, że tak. Sprzyja temu również zamknięta społeczność. - Nikt nie pije wieczorem na klatce, ludzie trzymają tam rowery – mówi nam jedna z mieszkanek. - Wiele osób, w tym ja, zostawia na klatce wózki dla dzieci – dodaje Marta Życińska mieszkająca przy ul. Hurynowicz. Ale niestety, nawet na zamkniętym terenie zdarzają się niebezpieczne incydenty.

Podobne odczucia ma wielu innych mieszkańców. - Polecam osiedla zamknięte. Mieszkając na takim, miałam poczucie, że ten teren jest "mój". Oczywiście dzielony z innymi mieszkańcami, ale każdy miał wyznaczoną swoją przestrzeń, do której inni nie mają wstępu. To taka namiastka ogródka – przyznaje Aleksandra Mielewczyk, która, zanim zamieszkała na osiedlu zamkniętym, całe życie mieszkała w domu jednorodzinnym.

Osiedla zamknięte według naszych rozmówców sprzyjają też większej odpowiedzialności za swoje czyny.

- Gdy coś mi wypadło z balkonu albo ktoś coś wyrzucił na imprezie, to od razu biegłam, by to posprzątać – wspomina Maria Kamińska, która mieszkała w ogrodzonym bloku na Bydgoskim Przedmieściu. - Każdy sprzątał po swoim psie i dbał o czystość na parkingu. Nikt nie chciał być wytykany palcami, to była mała społeczność – mówi nam inna torunianka.