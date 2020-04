Zakończyła się zbiórka dla Mateuszka. Chłopiec poleci do USA!

Mateusz potrzebuje pomocy. Operacja może go uratować

- Chciałabym przestawić Mateusza- to 10-letni synek mojej koleżanki z poradni Agnieszki - napisała do nas Magda Jaremkowska-Frost z Chełmna. - Od kilku miesięcy walczy ze złośliwym guzem mózgu. Mateusz poszedł pewnego dnia jak zawsze do szkoły, a po kilku godzinach walczył o życi...