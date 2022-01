Zakończył się redukcyjny odstrzał dzików w Toruniu. Czy będzie kolejny?

Dziki w Toruniu. Problem ucichł, ale czy na długo?

Wracamy do sprawy dzików i sprawdzamy, czy miasto wyciągnęło wnioski na przyszłość. Przypomnijmy, że w zeszłym roku, głównie na terenie Rubinkowa, widywano całe stada dzików. Problem pojawił się jeszcze zimą, a wiosną zaczął gwałtownie narastać. Lochy z warchlakami spacerowały po parkingach i placach zabaw, wyjadały jedzenie z niezabezpieczonych śmietników albo czekały pod balkonami na to, aż któryś z mieszkańców rzuci im coś na ząb. Miasto doliczyło się aż 162 dzików. Prezydent apelował do mieszkańców, by ci nie dokarmiali zwierzyny. Prośby te niewiele pomogły. Michał Zaleski podjął więc decyzję o odstrzale 50 dzików, co spotkało się z niezadowoleniem wśród części mieszkańców. Na nic się zdały głosy sprzeciwu. Prezydent nie wycofał swojej decyzji.