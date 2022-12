Zaginęli w grudniu, bawili się w święta na starówce w Toruniu. Gdzie są Marcin i Remek?

Czy rodziny i przyjaciele Marcina Tchorzewskiego oraz Remigiusza Baczyńskiego kiedykolwiek dowiedzą się, co się z nimi stało? Obaj młodzi mężczyźni bawili się w świątecznym czasie na starówce, obaj zniknęli bez śladu, rzeczy obu znaleziono potem nad Wisłą. Do dziś nie wiadomo, co się z nimi stało. Ich tragiczne historie mogą być przestrogą dla tych, którzy w święta planują poimprezować "na mieście".